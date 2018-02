Vasco e Botafogo fazem duelo no Rio O Vasco não vence há 8 jogos. E o Botafogo já soma 7 partidas sem vitória. É nesta situação que os dois rivais entram em campo nesta quarta-feira para o clássico carioca, a partir das 20h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Essa é uma das 11 partidas que foram remarcadas por causa do escândalo da arbitragem. Em 20º lugar no campeonato, com 33 pontos, o Vasco tem nova chance de vencer o Botafogo, pois perdeu no jogo que acabou anulado pelo STJD. E, para isso, o técnico Renato Gaúcho contará com 4 reforços. O atacante Romário, o lateral-esquerdo Vagner Diniz e o lateral-direito Diego estão recuperados de contusão. E o zagueiro Fábio Braz também volta, após cumprir suspensão. ?Falei com os jogadores que não temos mais o direito de errar tanto. É hora de entrarmos determinados nos 90 minutos, porque uma vitória nos dará duas posições na tabela?, afirmou o técnico do Vasco. Já no Botafogo, a terça-feira foi dia de boatos. Mas a diretoria tratou de desmentir a história sobre a demissão do técnico Celso Roth. O presidente do clube, Bebeto de Freitas, chegou a dizer que o treinador não deixa o cargo nem mesmo em caso de derrota no clássico desta quarta-feira. ?O Celso é o nosso treinador e é com ele que vamos continuar até o final?, garantiu Bebeto Freitas, que já deu declaração parecida durante este mesmo Campeonato Brasileiro, dias antes de mandar embora o técnico Péricles Chamusca. ?Obviamente ninguém pode culpar somente a ele pelos resultados. Todos somos culpados.?