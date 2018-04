Vasco e Botafogo garantem classificação na Copa São Paulo

Em Taubaté, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o time da casa e terminou o Grupo O com sete pontos, diante de cinco dos paulistas, que foram eliminados. Raí abriu o placar para o Taubaté, aos 24 minutos do primeiro tempo, mas Vinícius empatou no começo da segunda etapa.

Pelo Grupo K, em Ribeirão Preto, o Vasco também ficou no 1 a 1 com a equipe dona da casa, no caso o Comercial. Thadeu, para os cariocas, e depois Gabriel, para o time paulista, marcaram os gols do jogo.

No finalzinho da partida, o Comercial pressionou e chegou a marcar aos 48 minutos o gol que seria da classificação, mas o árbitro Flávio Rodrigues Guerra, orientado pela bandeirinha, apontou impedimento.

O Vasco terminou com sete pontos, contra cinco do Botafogo de Ribeirão Preto e quatro do Comercial. O time tricolor poderia ter se aproximado da vaga, mas, no jogo preliminar, cedeu o empate ao Paysandu, por 1 a 1, já aos 47 do segundo tempo.