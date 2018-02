Vasco e Botafogo se preparam com partidas nesta quarta Vasco e Botafogo deixam o assunto "Romário mil gols" um pouco de lado nesta quarta à noite e tentam vencer na rodada da Taça Rio. O atacante dos 999 gols vai descansar, preparando-se para o clássico de Domingo. Os vascaínos jogam contra o Americano, às 21h45, em São Januário. No lugar de Romário, o técnico Renato Gaúcho vai escalar André Dias, titular da equipe no início da temporada e barrado depois para acompanhar do banco de reservas a luta de Romário pelo milésimo gol. Os zagueiros Dudar e Fábio Braz desfalcam o time - cumprem suspensão imposta pela justiça esportiva. Entram Jorge Luís e Júlio Santos. No ataque, André Dias está animado com o retorno. ?Vontade de fazer gols é o que não me falta?, disse, esclarecendo que não se incomodou de ficar entre os suplentes nas rodadas anteriores. Botafogo e a sombra do Baixinho Depois da derrota de sábado para o América, o técnico do Botafogo, Cuca, cobrou atitude dos jogadores e quer a reabilitação contra o Volta Redonda, às 20h30, no Maracanã. O time alvinegro entra em campo sob a sombra do clássico de domingo, contra o Vasco, por causa da possibilidade de Romário marcar o milésimo gol - um assunto proibido em General Severiano. Cuca teve problemas para escalar o time e precisou improvisar, principalmente, na lateral-esquerda. Com a suspensão de Luciano Almeida e a contusão do reserva Xavier, Iran, testado pelo técnico não foi aprovado e a vaga ficou com o zagueiro Asprilla. No meio-de-campo, Lúcio Flávio entra no lugar do volante Túlio, que se recupera de uma contusão no tornozelo esquerdo. A rodada terá ainda outras três partidas nesta quarta: Nova Iguaçu x Madureira (16 horas), Boavista x América e Cabofriense x Friburguense (ambas às 20h30). VASCO X AMERICANO Vasco - Cássio; Wagner Diniz, Jorge Luís, Júlio Santos e Sandro; Amaral, Roberto Lopes, Abedi e Morais, André Dias e Leandro Amaral. Técnico: Renato Gaúcho. Americano - Jefferson; Anderson, Fabão e Gil; Fabinho, Índio, Kim, Pirão, Gugu e Nilberto; e Róbson. Técnico: Valter Ferreira. Árbitro - Marcelo Venito Pacheco. Horário - 21h45. Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). BOTAFOGO X VOLTA REDONDA Botafogo - Júlio César; Joílson, Juninho, Alex e Asprilla; Diguinho, Leandro Guerreiro, Zé Roberto e Lúcio Flávio; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Volta Redonda - Lázaro; Thiago Boiadeiro, Webber (Ailson), Alemão e Hamilton; Léo, Fábio Duarte, Amaral (Orlando) e Adriano Felício; Fábio e Robert (Creedence). Técnico: Dário Lourenço. Árbitro - Adriano Pereira Machado. Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). BOAVISTA X AMÉRICA Boavista - Erivélton; Arílson, Júnior, Róbson e Leandro Eugênio; Váldson, Thiaguinho, Anselmo e Léo Faria; Flávio Santos (Alex Alves) e Rodrigão. Técnico: Gaúcho. América - Eduardo; Denis, Júnior Baiano (Cleiton), André e Maciel; Válber, Maicon, André Gomes e Leandro Chaves; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton Ferraz. Árbitro - Alex Borges Pedro. Horário - 16 horas. Local - Estádio Elcyr de Mendonça, em Saquarema (RJ).