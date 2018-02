Vasco é ?casa de ninguém?, diz Leão O técnico Emerson Leão se envolveu num incidente com meninos e adolescentes que entraram no gramado de São Januário para recepcionar o time do Vasco. De acordo com ele, alguns rapazes tentaram roubar ou rasgar seu agasalho. Na confusão, Leão foi registrar a reclamação ao árbitro Leonardo Gaciba e disse ter-se desvencilhado de um ?ladrãozinho? com um cascudo. ?São uns pivetes. Aqui é casa de ninguém. Deixam soltas essas crianças que roubam?, esbravejou o treinador palmeirense. As declarações de Leão foram rechaçadas pela diretoria do Vasco, que decidiu formalizar um protesto contra o técnico no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). ?Eles vão protestar, só se for de vergonha pelo que acontece sempre em São Januário.? Para o assessor de Imprensa do clube carioca, Roberto Garófalo, Leão foi desleal ao falar de meninos integrados com projetos de ação social do Vasco. ?São todos da Barreira do Vasco e do Morro do Tuiuti (localidades vizinhas). Também vamos entregar uma queixa ao Palmeiras?, disse Garófalo, informando que neste domingo cerca de 100 convidados estavam no gramado à espera da equipe do Vasco. Sobre o jogo, Leão não se estendeu nos comentários. Afirmou que o resultado ?não chegava ao limite da decepção?, mas em seguida se disse ?frustrado? com o empate. ?Quem quer pular de posto não pode perder dois pontos como ocorreu hoje (02).? Para Leão, o time perdeu muitas oportunidades e não soube aproveitar algumas de suas especialidades. ?O Corrêa, que é muito bom em bola parada, jogou uma falta fora. O Gioino, que é bom no cabeceio, perdeu na frente do goleiro, sem marcação, cabeceando para fora, além de ter deixado de marcar outros dois gols.? O treinador disse ainda que o dia não era do Palmeiras. ?Não é sempre que a gente está iluminado.? Ele criticou as mudanças na tabela de classificação do Brasileiro, por conta da anulação de partidas. ?Quem sai ganhando é o Corinthians. A questão é que sempre tivemos um futebol desorganizado, mas honesto. E agora o problema está nos dois aspectos. O Campeonato Brasileiro deste ano vai ser lembrado para sempre como o dos jogos anulados.?