Vasco é condenado no caso Euller O Vasco foi condenado hoje a ter que saldar sua dívida com o atacante Euller, ex-jogador do clube. Ele foi ouvido na Justiça do Trabalho e os valores a serem pagos serão estipulados no dia 17 de março. A presença do atleta não é necessária. Na última quarta-feira, a reunião acabou adiada porque o Vasco nomeou o advogado Sílvio Cruz, cunhado da juíza responsável pela sentença. Sendo assim, ela foi considerada suspeita e uma nova audiência teve que ser marcada. Na quinta-feira, o departamento jurídico vascaíno foi surpreendido com a notificação, marcando um novo encontro para hoje. "Conseguimos remarcar para o Euller não ser prejudicado. Ficou caracterizado a manobra vascaína, já que o advogado nomeado como o legítimo representante do clube sequer compareceu hoje", afirmou o advogado do jogador, Luis Roberto Leven Siano.