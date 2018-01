Vasco e Cruzeiro buscam reabilitação Desfalcado, o Cruzeiro busca a reabilitação na Copa Mercosul neste domingo, às 15h10, no Mineirão, contra o Colo Colo. O atacante Edmundo e o volante Rincón, expulsos na derrota da estréia para o Independiente (2 a 0), cumprem suspensão. O técnico Paulo César Carpegiani tem problemas no ataque. Oséas e Leonardo estão contundidos e são dúvida para a partida com o tme chileno. Em Brasília, no mesmo horário, o Vasco também busca os primeiros pontos na Mercosul. O adversário é o bicampeão da Libertadores, o argentino Boca Juniors. Os vascaínos estão animados com o reforço do atacante Romário. Jorginho e Juninho Paulista também voltam ao time dirigido pelo técnico Joel Santana. O outro jogo deste domingo pela Mercosul é Peñarol x Vélez Sarsfield.