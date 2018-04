Vasco e Figueirense empatam em Santa Catarina por 3 a 3

O Vasco da Gama decepcionou neste domingo ao empatar diante do Figueirense por 3 a 3, depois de estar vencendo por três gols de diferença, em partida disputada no Estádio Orlando Scarpeli, em Santa Catarina, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também Classificação Calendário/Resultados O destaque da equipe cruzmaltina em campo foi novamente o argentino Dário Conca, que fez um bonito gol aos 40 minutos do primeiro tempo - ele pegou a bola na entrada da área e deu um toque na saída do goleiro Wilson. Figueirense 3 Wilson, Ruy (André Santos), Chicão, Asprilla e César Prates ; Diogo, Carlinhos, Cleiton Xavier e Fernandes (Peter); Otacílio Neto e Thiago Gentil (Jean Carlos) Técnico: Alexandre Gallo Vasco 3 Cássio, Wagner Diniz, Jorge Luiz, Luizão e Rubens Júnior; Thiaguinho, Amaral, Leandro Bomfim e Darío Conca (Perdigão); Leandro Amaral e Alan Kardec (Morais) Técnico: Valdir Espinosa Gols: Darío Conca, aos 41 minutos do primeiro tempo; Leandro Bomfim, aos 6, Alan Kardec, aos 15, Chicão, aos 20, Peter, aos 29, e Jean Carlos, aos 32 minutos do segundo tempo Árbitro: Sálvio Spinola Fagundes Filho Estádio: Orlando Scarpelli (Florianópolis) O resultado deixa o clube carioca com 48 pontos, praticamente livre do rebaixamento à Série B. Já a equipe de Florianópolis foi para 49 e não tem mais chances de cair. Na próxima rodada, que acontecerá no dia 25 deste mês (domingo), o Vasco enfrentará a equipe do Corinthians, no Pacaembu. Os paulistas, que empataram com o Goiás, precisam vencer para escapar da Série B. O time catarinense, por sua vez, faz o seu último jogo em casa diante do Náutico, equipe que também luta contra o rebaixamento.