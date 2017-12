Vasco e Fla unidos contra rebaixamento Ameaçados de cair para a segunda divisão, Vasco e Flamengo se uniram na luta contra o rebaixamento dos grandes clubes no Campeonato Brasileiro. Os dois defendem a criação de um ranking para proteger as principais equipes do País. O Clube dos 13 foi o primeiro a se manifestar, através do seu presidente, Fábio Koff, na terça-feira. A entidade que reúne os principais clubes do País está se mobilizando para aumentar o número de times na primeira divisão em 2007, mas a CBF garante que não irá abrir mão dos 20 participantes. ?Não tem essa de acordo com a CBF. O trato foi para termos 20 clubes em 2006 e assim será. Agora, 2007 muda tudo?, afirmou o presidente do Vasco, Eurico Miranda. ?Está provado que não é possível ter um campeonato com 20 clubes, porque as conseqüências são danosas.? Eurico ainda prometeu ressuscitar no Conselho Técnico do Brasileiro, previsto para ocorrer em dezembro, a idéia de elaboração de um ranking para proteger os principais clubes do rebaixamento. ?Defendo a criação de um ranking como na Argentina, onde Boca Juniors e River Plate nunca podem ser rebaixados. Além disso, o Brasileiro tem que ter 24 clubes?, afirmou o presidente do Vasco. ?Acho que em 2006 deveriam cair dois e subir quatro. Em 2007, disputaríamos com 22 e em 2008, chegaríamos a 24.? O presidente do Flamengo foi enfático ao apoiar Eurico Miranda na idéia da criação de um ranking para proteger as grandes ?marcas? do futebol brasileiro. Márcio Braga entende que os 12 principais clubes do País deveriam ter o benefício de nunca serem rebaixados. Márcio Braga também concordou que apenas dois clubes sejam rebaixados por ano, ao invés dos atuais quatro, mas discordou de Eurico quanto ao total participantes da divisão de elite. ?Sou a favor de 20 clubes. E, ao final, descem dois e sobem dois?, disse o presidente do Flamengo. ?E tem mais, o ranking deveria ser para os 12 maiores clubes do Brasil, porque eles não podem cair.? Nos últimos 4 anos, o Vasco e Flamengo estiveram quase sempre ameaçados de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E, agora em 2005, os dois ainda correm risco - os vascaínos estão em 15º lugar, enquanto que os flamenguistas ocupam a 17ª colocação.