Vasco e Flamengo cumprem tabela Sem valer nada para a decisão do segundo turno do Campeonato Estadual, Vasco e Flamengo fazem neste domingo o clássico da rodada, às 16 horas, no Estádio do Maracanã. O time vascaíno não terá o atacante Romário, que só retorna no octogonal, enquanto o Rubro-Negro não terá o goleiro Júlio César, que está com uma lombalgia. Outros desfalques no Flamengo são o zagueiro Juan, que está tendo o seu passe negociado e o lateral-direito Alessandro, que torceu o tornozelo direito. O técnico Lula Pereira escalou o time titular, apesar de a partida não valer nada porque ambas equipes estão classificadas para o octogonal final. O jovem Diego será o goleiro, o zagueiro Flávio substitui Juan e Édson entra no lugar de Alessandro. No Vasco, o técnico Evaristo de Macedo não decidiu se escalará o time titular ou optará pelos reservas, o que fará momentos antes do confronto. A tendência é a de que ele escale a força máxima, mesmo sendo uma partida sem importância. Mas, o treinador enfatizou que em se tratando de Vasco e Flamengo, "ninguém quer perder". O meia Felipe, que já manifestou o seu desejo de deixar o clube após o Estadual, deve atuar. Mesmo pedindo para não entrar em campo, o jogador foi obrigado a retornar ao time na vitória sobre o Bangu, por 3 a 1, na quinta-feira.