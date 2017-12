Vasco e Flu fazem clássico decisivo O clássico deste domingo entre Vasco e Fluminense, pelo Torneio Rio-São Paulo, no Maracanã, pode definir o futuro das duas equipes na competição. Aos dois times só a vitória interessa. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, não poderá escalar o zagueiro Géder, contundido na coxa esquerda, e o meia Léo Lima, suspenso. Devem entrar André Leone, na zaga, e Alex Oliveira, no meio-campo. Outra opção seria a improvisação do lateral-direito Leonardo jogando como meia, posição em que já atuou quando estava no futebol europeu. No Fluminense, o técnico Oswaldo de Oliveira decidiu fazer mistério quanto à formação da equipe para o clássico. Ele só definirá minutos antes da partida o substituto do meia Fernando Diniz, suspenso. Paulo Isidoro, o preferido do treinador, foi vetado pelos médicos. Bismarck ou Paulo César, improvisado, são algumas das opções. O volante Marcão, do Fluminense, completa 150 jogos pela equipe e Murilo faz sua 100ª partida defendendo o gol tricolor.