Vasco e Flu fazem o clássico no Rio Vasco e Fluminense inverteram os papéis neste início de temporada. Em decadência desde 1995, o Tricolor tem mostrado sinais de recuperação este ano ao realizar uma campanha vitoriosa. O Vasco, por sua vez, tem desfalques e sofre com um ambiente conturbado, resultado de brigas e denúncias contra dirigentes do clube. Este contraste entre as equipes é o atrativo do clássico - o primeiro do Campeonato Carioca -, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã. Líder do Grupo B, com nove pontos, o Fluminense só precisa de uma vitória para garantir o primeiro lugar, o que lhe levará a jogar com um adversário mais fraco nas semifinais do primeiro turno. Em segundo, com seis pontos, o Vasco tenta aproximar-se da classificação. No Fluminense, o otimismo dominou o grupo - neste ano, foram cinco vitórias e dois empates. "No Carioca, o Vasco também está bem e em clássico as coisas se igualam", disse o zagueiro César. O clima no Vasco é oposto. Na sexta-feira, o meia Pedrinho e o lateral Jorginho Paulista trocaram tapas. O motivo é desconhecido e a diretoria não quis falar sobre o assunto. Ambos não sabem se poderão contar com seus artilheiros. Romário, do Vasco, voltou de férias e está longe de ter condições físicas ideais. Agnaldo tem mais chances de atuar, pois está recuperado da contusão na coxa. Ainda nesta rodada: o Botafogo enfrenta o Americano; o Friburguense, o América e o Madureira, o Bangu.