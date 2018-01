Vasco e Fluminense empatam por 3 a 3 Em um clássico cheio de emoções, com chances de gol durante todo o jogo, Fluminense e Vasco empataram por 3 a 3, neste domingo, no Maracanã, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O resultado beneficiou o Americano, que continua líder, agora sozinho, com 16 pontos - Vasco, que atuou em uma partida a menos, e Fluminense têm 14 pontos. Uma cena inusitada foi a briga entre os vascaínos Paulo Miranda e Viola, que foram expulsos. No início da partida, o Vasco tocava melhor a bola e dominava o adversário. Logo aos 7 minutos, Juninho Paulista cruzou para Viola que cabeceou na trave. Na segunda oportunidade, em jogada similar, o atacante foi mais preciso e marcou o primeiro gol da partida, aos 17 minutos. Apesar de não estar jogando bem, o Fluminense conseguiu reagir e, em cerca de três minutos, virou o placar. Aos 31, Ramón cobrou falta com perfeição, por cima da barreira, e empatou. Durante a partida, ele foi hostilizado pelos torcedores do Vasco, onde jogou durante três anos. Pouco depois, Magno Alves foi puxado na área por Geder. Agnaldo cobrou o pênalti com força, aos 34 minutos, e deixou o Tricolor em vantagem. Os gols animaram o Fluminense que melhorou e ameaçava o Vasco por meio de contra-ataques. Nesse momento do jogo, o Tricolor tinha mais oportunidades de gols. Em uma delas, aos 10 minutos, Flávio cruzou da direita, Nasa falhou e Magno Alves aumentou a diferença. O volante foi vaiado pelos torcedores e substituído por Paulo Miranda. Quando o panorama da partida era amplamente favorável ao Fluminense, o Vasco conseguiu descontar graças ao recuo do adversário. Depois de várias jogadas confusa na área, o time vascaíno chegou ao gol, aos 21 minutos, com Pedrinho, que aproveitou a sobra de uma dividida de Romário, nulo em campo. Oito minutos depois, o mesmo Pedrinho chutou fraco, a bola bateu na trave e Dedé empatou no rebote. O Vasco se tornou ?dono da partida? e teve seguidas chances de aumentar - Dedé chegou a chutar uma bola na trave. No Fluminense, o técnico Valdyr Espinosa tirou os dois armadores, Viveros e Ramón, e ficou sem opções de jogadas. Mas o Tricolor conseguiu segurar o empate que lhe mantém na briga pelo título do returno. Nos descontos, Paulo Miranda e Viola protagonizaram uma cena bizarra, raras vezes vista no futebol. Com o jogo parado, o volante pediu a Viola que marcasse, o que gerou uma discussão áspera entre os dois. Dedos em riste, ofensas e ameaças de agressão foram os ingredientes da briga, que resultou na expulsão de ambos. Fora de campo, continuou o desentendimento, que quase acabou em pancadaria. Na saída do vestiário, eles garantiram que o problema tinha sido resolvido.