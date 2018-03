Vasco e Fluminense empatam sem gols Vasco e Fluminense disputaram um clássico sem gols e sem graça no Maracanã, neste domingo à noite. O empate manteve a dupla carioca distante dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O resultado pode até ser comemorado pelo Tricolor. Nove atletas da equipe dirigida por Renato Gaúcho não participaram da partida, por contusão ou punição aplicada pela Justiça Esportiva. O Vasco ainda teve outro revés: o meia Marcelinho se machucou e deve desfalcar o time contra o Cruzeiro, quarta-feira, pela Copa do Brasil. As duas equipes abusaram dos chutes de fora da área. Não se tratava de uma estratégia para surpreender o adversário. Antes, parecia mesmo falta de criatividade, de ousadia para tentar um drible, uma tabela, um lance mais objetivo. Também não souberam explorar as jogadas pelas pontas. Com a saída de Marcelinho, o clássico ficou mais pobre. Restava o meia Carlos Alberto, do Fluminense, com seus dribles curtos e talento de sobra. Mas isso não foi suficiente para o Tricolor superar o rival. O time errava nas poucas finalizações. Marcelinho, mesmo com dores musculares, cobrou bem algumas faltas, com o efeito que tem a sua marca. Numa delas, o goleiro Fábio soltou a bola e Souza perdeu o gol. No final do primeiro tempo, o meia do Vasco foi substituído por Léo Lima, que provocou o Fluminense durante a semana, afirmando que realizaria jogadas vistosas no clássico, como passes de ?letra?. Ele referia-se a um lance idêntico da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, motivo de polêmica, apesar de sua plasticidade. Léo Lima deu dois passes de calcanhar e nada mais. O Vasco buscava Marques em todos os contra-ataques e tinha dificuldades para se aproximar da área. No Fluminense, além de Carlos Alberto, a dupla de zaga reserva da reserva, formada por Augusto e Antonio Carlos, também se destacava. Teve atuação perfeita. A poucos minutos do fim, Anderson desperdiçou outra escassa chance a favor do Vasco, após ganhar disputa de bola com Marcão. No último minuto, o atacante, de cabeça, obrigou Kléber a fazer boa defesa. Ficha Técnica: Vasco: Fábio; Russo, Wescley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro; Henrique, Da Silva (Igor), Danilo e Marcelinho (Léo Lima); Souza (Anderson) e Marques. Técnico: Antonio Lopes. Fluminense: Kléber; Jancarlos, Antonio Carlos (Sidney), Augusto e Jadílson; Marcão, Marciel, Djair e Carlos Alberto; Fábio Bala (Marcelo) e Lopes (Eduardo). Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro: Wagner Tardelli (RJ). Cartão amarelo: Jadílson, Carlos Alberto, Marciel, Russo e Da Silva. Local: Maracanã.