Vasco e Fortaleza empatam por 1 a 1 Vasco e Fortaleza empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Vivaldo Lima, em Manaus - a equipe carioca perdeu o mando de campo. Com isso, os vascaínos passam a ter 45 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o time cearense segue ameaçado pelo rebaixamento, com 40. O Vasco começou bem e abriu o placar logo aos 4 minutos. Aproveitando cruzamento pelo lado direito, o atacante Valdir matou a bola no peito e chutou sem chance para o goleiro Renato: 1 a 0. O Fortaleza melhorou e esteve perto do empate no primeiro tempo. Aos 19 minutos, por exemplo, Mazinho Loiola perdeu uma grande oportunidade numa tabela, pelo setor esquerdo, com Sérgio. Mas, aos 34, a bola na área sobrou para o atacante Rena empatar o jogo para a equipe cearense. O técnico Mauro Galvão mexeu no Vasco ainda no primeiro tempo, colocando Claudemir no lugar de Edinho. A equipe carioca até que melhorou um pouco, mas o domínio não refletiu em gols. Na segunda etapa, o técnico Márcio Araújo fez três alterações no Fortaleza. Tirou Mazinho Loiola, Finazzi e Chiquinho. E colocou Alexandre, Clodoaldo e Marcos Paulo. Mas não conseguiu mudar o resultado. No próximo domingo, o Fortaleza joga contra o Criciúma, em Santa Catarina. Já o Vasco enfrentará o Paraná, em Curitiba.