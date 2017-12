Vasco e Grêmio empatam na Sul-Americana Em uma partida de fraco nível técnico, Vasco e Grêmio empataram, nesta quarta-feira à noite, por 1 a 1, em São Januário, pela Copa Sul-Americana. O time vascaíno sentiu a ausência do atacante Edmundo. Com o resultado, a equipe gaúcha está eliminada da competição, enquanto a carioca terá que derrotar o São Paulo para obter a classificação. O primeiro tempo foi marcado por muitos erros das equipes. O excesso de jogadores de marcação minava a criatividade, gerando pouco lances de perigo para os goleiros. O Vasco só conseguiu assustar o gol do Grêmio aos 45 minutos em um chute do meia Beto. O Grêmio dominou toda a primeira etapa e teve as melhores oportunidades para inaugurar o placar. Tanto que o fez aos 37 minutos, quando o atacante Élton ganhou na corrida dos zagueiros vascaínos e finalizou sem chances para Fábio. O time gaúcho ainda desperdiçou um outro ataque. Eduardo Marques só não marcou porque o goleiro do Vasco salvou. No segundo tempo, o Grêmio continuava dominando a partida e o Vasco apresentava os mesmos erros do primeiro tempo. A entrada de Morais no lugar de Rodrigo Souto não surtiu o efeito desejado pelo técnico Mauro Galvão. Com isso, o gol de empate só poderia sair de uma jogada de bola parada. Beto cobrou falta e, no rebote de Danrlei, Wescley marcou.