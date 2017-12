Vasco e Guarani empatam sem gols O goleiro Fernando, do Guarani, foi o principal responsável pelo empate sem gols com o Vasco, neste domingo à noite, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador realizou importantes defesas, resistindo à pressão ofensiva vascaína, já que o time paulista optou por uma formação tática defensiva e pouco ameaçou a meta adversária. Por atuar em casa e mal colocado na tabela de classificação, o Vasco pressionou o Guarani desde o início do primeiro tempo. O atacante Edmundo, que retornou ao time após se recuperar de uma contusão, teve dois chutes defendidos por Fernando. No segundo tempo, o Vasco continuou pressionando o Guarani. Aos dois minutos da segunda etapa, Régis Pitbull chutou forte e Fernando defendeu. Depois, aos 8 e 26 minutos, foi a vez de Marcelinho Carioca e Edmundo assistirem aos seus chutes e cabeceios pararem nas mãos do goleiro. A única oportunidade do Guarani foi aos 40 minutos, aproveitando uma falha da defesa vascaína. Após receber um cruzamento de Gilson, pela esquerda, o zagueiro Ruy, sozinho na área, chutou a bola por cima da trave do goleiro vascaíno Fábio. Com o empate, o Guarani totalizou 35 pontos na tabela de classificação e o Vasco, 28.