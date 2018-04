Vasco e Guarani ganham e seguem na frente na Série B

Elton foi o herói da vitória vascaína ao marcar o único gol do jogo, aos 38 minutos do segundo tempo. O Vasco chegou aos 49 pontos e manteve a vantagem de três pontos para o Guarani, que venceu o Figueirense por 3 a 2, em Campinas. Já os derrotados seguem mais distantes do G-4, o grupo de acesso. Os paulistas estão em sexto, com 37 pontos, um a mais do que os catarinenses.

A briga para subir à Série A também segue embolada. Além de São Caetano e Figueirense, mais cinco times lutam por posições na parte de cima. Os que se deram melhorar foram Atlético Goianiense e Ceará. Os goianos venceram o Campinense por 1 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia, e seguem em terceiro, com 44 pontos. Logo atrás vem o Ceará, que bateu o Vila Nova por 2 a 0, no Castelão, em Fortaleza, e está em quarto, com 43.

Na Arena Barueri, Portuguesa e Ponte Preta empataram por 1 a 1 e brecaram as reações. A Lusa, que vinha de três vitórias seguidas, é a quinta colocada, com 38 pontos, dois a mais que a equipe de Campinas, que mantém-se em oitavo lugar.

Quem está mais longe do acesso é o Bragantino, que perdeu para o Ipatinga por 2 a 0, em Ipatinga, e manteve-se apenas com 33 pontos, na 10.ª colocação.

A parte de baixo da classificação também teve mudanças. O ABC venceu o Bahia por 3 a 0, em Natal, pulando do último lugar para a 18.ª posição, com 25 pontos. Pior para o Fortaleza, que assumiu a lanterna ao perder para o Duque de Caxias por 4 a 3. Os cearenses têm 23 pontos, enquanto o time fluminense chegou aos 27, subindo assim para o 17.º lugar. O Campinense, com 23 pontos, completa a zona de rebaixamento.

Na estreia de Roberto Cavalo, o Paraná ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, em Curitiba, com gol no final do segundo tempo. O resultado deixou os paranaenses com 29 pontos, em 13.º lugar, e aproximou os gaúchos da zona de rebaixamento - é o 16.º colocado, com 28.

Em Taguatinga, Brasiliense e América-RN fizeram o único jogo sem gols da rodada, resultado que não alterou as posições dos times. Os comandados de Luiz Estevão estão em 11.º lugar, com 31 pontos. Já o América, que jogou com dez jogadores grande parte do jogo, é o 15.º com 28.

Confira a 24.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Guarani 3 x 2 Figueirense

Portuguesa 1 x 1 Ponte Preta

Paraná 1 x 1 Juventude

Ceará 2 x 0 Vila Nova

Ipatinga 2 x 0 Bragantino

São Caetano 0 x 1 Vasco

ABC 3 x 0 Bahia

Duque de Caxias 4 x 3 Fortaleza

Brasiliense 0 x 0 América-RN

Atlético-GO 1 x 0 Campinense