Vasco e Inter escalam reservas para estréia no Brasileirão

Vasco e Internacional são outras duas equipes que se encaram no Brasileiro - o jogo começa às 16 horas deste domingo, no Beira-Rio - pensando em outra competição. A dupla tenta, no meio de semana, carimbar passaporte às semifinais da Copa do Brasil e não usará força máxima. Os cariocas fizeram 5 a 1 no Corinthians-AL e estão mais tranqüilos, poupando apenas Edmundo. Os gaúchos têm missão mais complicada. Fizeram só 1 a 0 no Sport e agora encaram a pressão da Ilha do Retiro. Veja também: Classificação Resultados e calendário Não jogar uma das duas vezes na semana (quarta-feira e domingo) já faz parte de um planejamento para Edmundo. E, como a prioridade vascaína é o título da Copa do Brasil, o jogador ficou no Rio. "O Edmundo não joga. O Alan Kardec entra em seu lugar", adiantou Antônio Lopes, que tirou Kardec do time após o retorno de Leandro Amaral. "Ele é jovem e está em condições de fazer bom jogo. É garoto talentoso e artilheiro." Outra mudança deverá ocorrer na zaga. Lopes não gostou da atuação de Vilson e vai substituí-lo por Rodrigo Antônio. "O Rodrigo está no mesmo nível do Vilson, mas tem passe melhor, saída de bola melhor", avaliou. "Além disso, posso mudar um pouco o esquema com ele (do 3-5-2 para o 4-4-2)." Apesar de não vencer na estréia do Brasileiro desde 1998 (1 a 0 no Grêmio), o Inter não usará titulares. A ordem é pensar apenas no Sport. INTERNACIONAL x VASCO INTERNACIONAL: Clemer; Jonas, Sidnei, Sorondo e Titi; Ricardo Lopes, Ji-Paraná, Andrezinho e Gil; Adriano e Guto. Técnico: Abel Braga. VASCO: Tiago; Rodrigo Antônio, Eduardo e Jorge Luiz; Jonílson, Leandro Bomfim, Wagner Diniz, Morais e Madson; Leandro Amaral e Alan Kardec. Técnico: Antônio Lopes. Árbitro: Sálvio Spinola Filho (SP). Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). TV: Pay-per-view Hora: 16 horas