Vasco e Juventude empatam por 1 a 1 O Vasco não passou de um empate por 1 a 1 com o Juventude, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, em jogo de baixa qualidade técnica e marcado por reclamações ostensivas de Edmundo. "Estou com o salário atrasado há quatro meses, o juiz me xinga e, no primeiro passe errado, a torcida me vaia", disse o atacante, no intervalo da partida. A diretoria do clube não se pronunciou sobre a falta de pagamento. Apesar de contrariado, Edmundo foi o melhor em campo. Fez o gol do Vasco e chutou várias vezes com perigo para o goleiro do Juventude. A partida foi disputada no Maracanã porque São Januário está interditado, devido a incidentes ocorridos após o jogo Vasco x Coritiba, em 25 de setembro, quando torcedores do clube carioca agrediram atletas da equipe visitante. O Vasco poderia ter chegado à vitória se tivesse alguém capaz de tabelar com Edmundo. Já o Juventude veio ao Rio em busca do empate. O primeiro gol foi marcado pelo time do Sul. Hugo cobrou escanteio da esquerda e Neto se antecipou à zaga para concluir, aos 16 minutos de jogo. Logo depois, aos 21, Danilo cobrou falta e Edmundo completou de cabeça, para empatar. Ainda no primeiro tempo, Beto chutou uma bola na trave. No início da etapa final, Edmundo teve duas oportunidades. Numa delas, chutou mal e a bola saiu rente à trave. Na outra, o goleiro Márcio salvou o gol com excelente defesa. O Juventude tentava surpreender em contra-ataques, mas esbarrava na ineficiência de Leonardo Manzi. Displicente, ele desperdiçou um lance capital: recebeu a bola sozinho na área, sem marcação, e concluiu muito mal.