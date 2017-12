Vasco e Juventude empatam por 1 a 1 O empate por 1 a 1 com o Juventude não livrou o Vasco do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A partida no Estádio de São Januário foi bem disputada e ambas as equipes lutaram muito em campo na tentativa de superar suas limitações técnicas. Com o resultado deste domingo, o time vascaíno segue sem vencer o Juventude no Rio de Janeiro. Já são seis empates em seis jogos. Ainda sob o risco do rebaixamento, o Vasco começou a partida disposto a conquistar vitória e garantir a permanência na Primeira Divisão em 2005. Apesar da pressão, o time carioca não conseguia transformar o domínio em chances de gol. E foi punido pela inoperância do seu ataque. Aos 14 minutos, o meia Sandrinho arriscou de fora da área e acertou o canto do goleiro Cássio. O Vasco partiu, então, em busca do empate. Mas a boa marcação do adversário e a falta de criatividade no meio-de-campo eram empecilhos visíveis para as intenções vascaínas. E o atacante Da Silva era sempre uma preocupação nos contra-ataques. Até que, aos 34, o zagueiro Índio cometeu pênalti em Marco Brito. Petkovic cobrou com perfeição dois minutos depois. Quase no fim, o volante Ygor perdeu ótima oportunidade para desempatar ao cabecear para fora uma bola com o gol vazio. No segundo tempo, o Vasco voltou com Rodrigo Souto no lugar de Emerson. A modificação deu mais movimentação ao meio-de-campo carioca. Mesmo assim o time de São Januário tinha dificuldades para chegar na área do Juventude. Com isso, passou a tentar o gol em chutes de longa distância e em cobranças de falta. E a equipe de Caxias também não levava perigo ao goleiro Cássio. Com mais posse de bola e uma determinação um pouco superior, o Vasco teve duas boas oportunidades para obter a vitória. Primeiro com André Lima, que acertou a trave. Depois com Thiago Maciel finalizando no travessão. O Juventude, por sua vez, chegou timidamente com Lopes e em uma perigosa cabeçada de Neto.