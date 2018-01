Vasco e Juventude empatam sem gols Sob um intenso frio, próximo dos 6ºC, Juventude e Vasco ficaram no 0 a 0, neste domingo à tarde, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Para o time caxiense, que completou a nona partida sem vitória, o resultado o deixou na 22ª posição, muito perto da zona de rebaixamento. Já o Vasco, sem quatro titulares, saiu satisfeito. Com a baixa temperatura, as equipes entraram em campo muito determinadas e correndo bastante. No primeiro tempo, houve boas chances de marcação de gol. O Vasco mandou duas bolas no travessão do Juventude, em chutes de Cadu e Claudemir. Já o time da casa também acertou o poste num cabeceio de Gustavo e levou perigo ao goleiro Fábio em outros lances. Na etapa final, o jogo foi um pouco mais contido, com menos lances nas áreas. No final, aos 40 minutos, o atacante Gustavo acertou o poste esquerdo da meta vascaína. Pouco depois, Rodrigo Souto entrou livre e desviou de Maurício, mas para fora, perdendo a última chance do Vasco. O resultado acabou sendo justo pela produção dos times. Mas a torcida do Juventude não gostou e vaiou muito a equipe e o técnico Marinho Peres, que colocou o meia Rafael no segundo tempo e o retirou 22 minutos depois. O atleta saiu do campo fazendo gestos obscenos à torcida. Ficha Técnica: Juventude: Maurício; Mineiro, Índio, Neguete e Filipe Alvim; Marcus Vinícius (Rodrigo Pontes), Dionattan (Rafael, depois Geufer), Fernando e Marcelo; Gustavo e João Paulo. Técnico: Marinho Peres. Vasco: Fábio; Claudemir, Wescley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro; Henrique (Igor), Rodrigo Souto, Moraes (Siston) e Cadu; Souza (Anderson) e Marques. Técnico: Antônio Lopes. Árbitro: Alício Pena Junior (MG). Cartão amarelo: Marcelo, Mineiro (J), Henrique e Igor. Renda: R$ 25.435,00. Público: 3.747 pagantes. Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). classificação