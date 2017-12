Vasco e Palmeiras entre os melhores O futebol brasileiro tem duas equipes entre as 10 melhores do mundo, segundo o ranking mensal da Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). Na lista divulgada nesta segunda-feira na cidade alemã de Wiesbaden, o Palmeiras aparece em sétimo lugar e o Vasco da Gama ocupa a nona posição. Os brasileiros, porém, já estiveram melhor. Na lista anterior, o Palmeiras era o terceiro e o Vasco, o quinto. O ranking tem a liderança do Liverpool, da Inglaterra, seguido de Barcelona, Bayern Múnich e Galatasaray (TUR). Veja os 20 melhores, segundo o instituto, e as posições dos outros clubes brasileiros. Entre parênteses, a colocação na pesquisa anterior. 1. ( 1.) Liverpool (ING) 376 pontos 2. ( 2.) Barcelona (ESP) 322,0 3. ( 7.) Bayern Múnich (ALE) 289,0 4. ( 6.) Galatasaray (TUR) 277,5 5 ( 3.) Boca Juniors (ARG) 266,0 6. ( 11.) Porto (POR) 264,5 7. ( 3.) Palmeiras 254,0 8. ( 8.) Real Madrid (ESP) 252,0 9. ( 5.) Vasco da Gama (BRA) 250,0 10. ( 12.) Celta de Vigo (ESP) 248,0 11. ( 10.) Arsenal (ING) 246,0 12. ( 9.) Valencia (ESP) 241,0 13. ( 17.) Deportivo La Coruña (ESP) 236,0 14. ( 16.) Manchester United (ING) 230,0 15. ( 19.) Nantes (FRA) 224,0 16. ( 14.) Parma (FRA) 222,0 17. ( 17.) River Plate (ARG) 220,0 18. ( 24.) Roma (ITA) 214,0 19. ( 19.) Grêmio 210,0 20. ( 21.) Leeds United (ING) 209,0 Outros Brasileiros 21. ( 15.) Cruzeiro 208,0 57. ( 53.) Flamengo 139,0 64. ( 62.) Corinthians 132,0 75. ( 44.) Sao Paulo 128,0 91. (130.) São Caetano 116,0 173 (193.) Paraná 84,0 196. (209.) Coritiba 78,0