Vasco e Palmeiras ficam no 1 a 1, em resultado ruim para ambos

SÃO PAULO - O Palmeiras fez, nesta quarta-feira, tudo que a sua torcida não queria. Ao empatar em 1 a 1 com o Vasco, no Pacaembu, nem conseguiu encerrar o seu jejum de vitórias, que já chega a dez jogos, nem atrapalhou os planos do maior rival de chegar ao título do Brasileirão. Com os resultados da noite, o Corinthians fecha a 35.ª rodada na liderança isolada, com 64 pontos. O Vasco fica em segundo, com 62.

Como não conseguiu a vitória necessária, o Palmeiras segue ameaçado pelo rebaixamento. Com 43 pontos, provisoriamente no 12.º lugar, está seis pontos acima do Atlético-PR, com nove ainda a serem disputados nas três últimas rodadas. Entre o clube alviverde e as quatro últimas posições estão Atlético-GO (que ainda visita o Santos), o Bahia, o Atlético-MG (que recebe o Coritiba) e o Cruzeiro.

Na próxima rodada, o Palmeiras tem confronto direto contra o Bahia, domingo, em Pituaçu, em sua última viagem no Brasileirão, já que fecha a competição com clássicos contra São Paulo e Corinthians. Já o Vasco só joga no Rio, contra Avaí (sábado), Fluminense e Flamengo.

Apesar do mando de campo do Palmeiras, o Vasco se sentiu em casa no Pacaembu, uma vez que sua torcida rivalizava com a alviverde e estava muito mais motivada. No gramado, o que se viu também foi o time vascaíno mais à vontade. Logo com 3 minutos, Eder Luis tentou uma jogada pela esquerda e conseguiu um escanteio. Deola saiu tarde para tentar interceptar a batida e permitiu que Dedé testasse firme para o gol vazio e marcasse o quarto gol dele em quatro partidas.

A vantagem logo fez o Vasco passar a jogar como visitante: na base do contra-ataque. Só que o Palmeiras não tinha lá grandes alternativas. Como de costume, só levou perigo de uma forma: na bola parada de Marcos Assunção, principalmente quando o volante arriscava direto para o gol. O Vasco ficou mais perto de ampliar, com Felipe, que mandou um bom chute à esquerda, Diego Souza, de cabeça, e Jumar, numa boa batida de longe. Deola salvou o Palmeiras duas vezes.

No comecinho da segunda etapa, Allan também teve boa chance de marcar. Ele recebeu de Felipe na entrada da área, mas tentou bater colocado, de esquerda, e acabou mandando para longe. O agora artilheiro foi outro que levou perigo em mais um escanteio, mas desta vez Deola ficou no gol e fez a defesa.

Dezesseis rodadas depois de sua última aparição, o atacante Dinei voltou a receber uma chance de Felipão, entrando em campo aos 15 minutos. Três minutos depois, ele teria participação decisiva no lance do gol do Palmeiras. Marcos Assunção bateu escanteio na primeira trave, o atacante disputou com Fernando Prasse a bola sobrou para Luan empurrar para o gol vazio.

O Vasco já estava buscando mais o ataque quando o Corinthians saiu na frente do Ceará em Fortaleza. Motivo para os cariocas procurarem ainda mais o segundo gol. Aos 31 minutos, Diego Rosa apareceu como elemento surpresa na área, pegou de primeira e mandou por cima, com Deola já batido. Felipe também tentou, aos 34, mas o chute dele passou raspando na trave.

Nos minutos finais, o Vasco sentiu o cansaço da série de jogos decisivos e não conseguiu ameaçar a meta de Deola.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 1 Vasco

Palmeiras - Deola; Cicinho, Thiago Heleno, Leandro Amaro e Gerley; Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor (Chico) e Patrik (Pedro Carmona); Luan e Ricardo Bueno (Dinei). Técnico - Luiz Felipe Scolari.

Vasco - Fernando Prass; Fagner, Renato Silva, Dedé e Jumar; Nilton, Felipe Bastos, Allan (Diego Rosa) e Felipe; Diego Souza (Élton) e Eder Luis (Bernardo). Técnico - Cristóvão Borges.

Gols - Dedé, aos 3 minutos do primeiro tempo. Luan, aos 18 do segundo tempo.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS)

Cartões amarelos - Pedro Carmona, Thiago Heleno, Dedé e Renato Silva.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.