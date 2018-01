Vasco e Palmeiras ficam no empate Na reestréia do meia Alex e mesmo sem atuar bem, o Palmeiras empatou com o Vasco por 2 a 2, neste domingo, em São Januário, pela quarta rodada do Torneio Rio-São Paulo. O resultado deixou a equipe paulista com 7 pontos no campeonato, enquanto o time carioca tem oito. Jogando em casa, o Vasco tomou a iniciativa da partida e logo aos 2 minutos do primeiro tempo, o atacante Donizete, que também reestreava na equipe carioca, recebeu a bola livre na grande área, mas chutou para fora. Em seguida, foi a vez do artilheiro Romário desperdiçar uma boa oportunidade em um chute cruzado para fora. Antes de sair, a bola ainda tocou na trave direita do goleiro Marcos. O Palmeiras não conseguiu resistir à pressão vascaína: aos 12 minutos, Donizete chutou a bola e o zagueiro Alexandre a cortou com o braço esquerdo. O árbitro Fabiano Gonçalves marcou pênalti, batido por Romário: 1 a 0. Em desvantagem, o Palmeiras conseguiu se organizar em campo e passou a criar algumas oportunidades de gol. Em uma delas, o meia Lopes tocou para o atacante Christian, que estava livre para chutar, mas o goleiro Hélton fez boa defesa. Christian se redimiu aos 32 minutos, quando em jogada parecida, ele saiu na cara do gol, driblou Hélton e empatou a partida. O goleiro do Vasco ainda impediu que o atacante Itamar ampliasse o placar para o Palmeiras, defendendo um forte chute aos 45. O técnico Vanderlei Luxemburgo tentou melhorar o desempenho da equipe no segundo tempo e colocou em campo Alex e Jeovânio nos lugares de Taddei e Magrão, respectivamente. As mudanças surtiram efeito: já aos 3 minutos, o atacante Itamar aproveitou um cruzamento de Lopes e fez o segundo gol palmeirense. O Vasco, então, passou a pressionar o Palmeiras. Para assegurar o resultado, Luxemburgo substituiu o atacante Christian pelo volante Claudecir. A modificação prejudicou a equipe, que recuou e aceitou a ofensiva vascaína. O empate do Vasco saiu aos 30 minutos, depois que o lateral-direito Leonardo sofreu pênalti do meia Juliano. Romário cobrou e marcou o segundo gol da equipe carioca, fechando o placar. Os dois times desperdiçaram várias oportunidades, mas a partida terminou empatada.