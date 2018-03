Vasco e Portuguesa voltam a se enfrentar após seis anos

Um confronto marcado pelo sotaque português neste sábado, às 18h10, no Estádio São Januário, no Rio. Vasco e Portuguesa se enfrentam seis anos depois do último duelo entre as equipes, já que a Lusa esteve na Série B desde 2003. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Os times estão em momentos distintos. O carioca deve colocar alguns reservas em campo, mais preocupado em se poupar para as semifinais da Copa do Brasil ante o Sport. Já o paulista joga tudo no Brasileiro, competição mais importante na temporada. A Portuguesa aproveitará o desvio da atenção vascaína para colocar em campo um time ofensivo, com dois meias e dois atacantes, em busca da primeira vitória. Nem o empate por 5 a 5 contra o Figueirense, na primeira rodada, tirou a confiança que o técnico Vágner Benazzi tem em sua defesa. "Devemos manter a escalação porque jogamos bem no último jogo, apesar de algumas falhas." O Vasco vai ser escalado conforme forem conhecidos os resultados de exames fisiológicos realizados nesta sexta. A ordem de Antônio Lopes é poupar os atletas com maior sobrecarga, mesmo que manifestem vontade de atuar. "Não tem meio termo. Se o exame mostrar que corro o risco de ficar sem esse jogador, ele não vai jogar", disse Lopes. Outros jogos deste sábado: Sport x Vitória e Botafogo x Cruzeiro.