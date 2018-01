Vasco economiza na pré-temporada Para conter custos, o Vasco fará a sua pré-temporada de 2004 em São Januário. A diretoria do clube tomou a decisão, que foi ratificada pela comissão técnica. Além do campo, os jogadores do elenco vascaíno vão utilizar o Centro de Treinamento Vasco/Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com o preparador físico do Vasco, Ridênio Borges, até o dia 11 os treinamentos foram programados para São Januário. O primeiro treino com bola será no dia 9. De 12 a 19 todos os jogadores ficarão reunidos no Vasco/Barra e depois, os trabalhos serão alternados entres os dois locais até a estréia da equipe no Campeonato Estadual, no dia 24, em São Januário, contra a Portuguesa.