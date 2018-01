Vasco elimina Rio Branco da Copa SP O Vasco é o sexto time a garantir presença nas quartas-de-finais da 34ª Copa São Paulo de Juniores. O time carioca eliminou o Rio Branco, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Décio Vitta, em Americana, ao vencer, por 1 a 0, na prorrogação, depois de empatar no tempo normal por 1 a 1. O vencedor, agora, pega o Santos, que eliminou o Atlético-PR, por 3 a 2 nos pênaltis, depois do empate por 2 a 2 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação. O Vasco deveria ter vencido o jogo no tempo normal. Saiu atrás, quando Diego, aos 17 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o time da casa, que contou com o apoio de um público calculado em oito mil pessoas. O time carioca empatou aos 30 segundos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Anderson. Depois dominou o jogo, mandou duas bolas na trave e perdeu outras grandes chances para virar o placar. No final do tempo normal, o Vasco perdeu Claudemir, expulso por lance violento, e foi para a prorrogação em desvantagem numérica. Mesmo assim, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de Léo Macaé aos dois minutos do segundo tempo. Dois jogos completam as oitavas-de-final nesta quinta-feira à tarde. Portuguesa e Cruzeiro se enfrentam em Barueri, enquanto Botafogo-RJ e Santo André jogam no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. As quartas-de-final serão disputadas domingo.