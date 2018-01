Vasco elimina Santos na Copa SP O Vasco da Gama foi o primeiro time a chegar à semifinal da Copa São Paulo de Futebol de Juniores de 2003, ao vencer o Santos, por 2 a 1, neste sábado à tarde, em Leme, pelas quartas-de-final. Apesar de contar com o apoio da torcida de Leme, o Santos não começou bem na partida. Logo aos sete minutos, o meia Rubens chutou cruzado pela esquerda e abriu o placar para o Vasco. Leandro empatou ainda aos 18 minutos do primeiro tempo. O gol da vitória veio dos pés do atacante Ânderson, aos 13 minutos do segundo tempo. Agora, o time carioca espera o vencedor da partida entre Santo André e Cruzeiro-MG, que será realizado neste domingo, às 15h, em Suzano. Além deste, mais dois jogos completam as quartas-de-final da competição: Palmeiras x Vitória, em Taubaté, às 15h, e Internacional de Limeira x Avaí, em Limeira, às 16h.