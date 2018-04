Vasco: Emerson pode estrear domingo O técnico do Vasco, Geninho, decide neste sábado se o volante Émerson, novo reforço do clube, fará sua estréia, domingo, contra o Guarani, em Campinas. O receio do treinador é o de que, como o atleta está parado há cerca de 30 dias, seu condicionamento físico ainda precisa ser aprimorado. "O que não pode é nos precipitarmos e colocarmos ele com o risco de sofrer uma contusão", destacou Geninho. Se optar por escalar Émerson no banco de reservas, Rodrigo Souto e Júnior disputam a vaga no meio-de-campo do Vasco. "De repente, nos precipitamos e colocamos o jogador. Ele se machuca e fica parado por mais 30 dias. Isso seria uma burrice." Este sábado será de festa no Vasco, já que o clube comemora 106 anos. As comemorações começam às 6 horas com uma Alvorada na sede do clube e seguem durante o dia com missa festiva e sessão solene do Conselho Deliberativo.