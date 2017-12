Vasco encara Cruzeiro em Campo Grande Depois de quebrar um tabu de oito jogos sem vitória - derrotou o Paysandu, em Belém, por 2 a 1 -, o Vasco enfrenta neste domingo o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Estádio Pedro Pedrossian, em Campo Grande (MS), sem temer o adversário. Esta será a última partida em que a equipe carioca cumprirá suspensão de três perdas de mando de campo imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), depois de torcedores agredirem os atletas do Coritiba, dia 25 de setembro, em São Januário. O técnico Mauro Galvão e os jogadores acreditam que a equipe mineira, detentora do melhor ataque da competição com 84 pontos em 41 jogos, não é imbatível. "O ambiente é outro, está bem mais leve. O Cruzeiro vai nos encarar de outra forma, tenho certeza", disse Valdir. Para o meia Rodrigo Souto, o elenco do Vasco é de qualidade e pode superar o adversário, além de valorizar ainda mais os jovens atletas. O objetivo de Souto é continuar na equipe titular mesmo após a recuperação do meia Beto, que estava contundido. O experiente jogador, contratado com status de craque, foi afastado do elenco que enfrenta o Cruzeiro pelo gerente de Futebol da equipe, Isaías Tinoco, e não viajou com a delegação vascaína para Mato Grosso. O motivo do afastamento foi o não comparecimento de Beto ao treino realizado na manhã de quinta-feira, em São Januário. Além disso, ele não explicou aos dirigentes do clube porque havia faltado. O presidente Eurico Miranda disse que vai apurar o que aconteceu e não descartou uma punição ao atleta. "Como presidente tenho outras coisas para fazer. Não sei se ele veio ou não ao treino. Mas se o Isaías relatou isso, algo ocorreu". O atacante Edmundo deverá desfalcar a equipe vascaína. Apesar de estar recuperado de contusão, o craque não se sente confiante e está mal fisicamente. O meia Morais, um dos destaques de equipe, recebeu o terceiro cartão amarelo e não jogará. Danilo deve ser o substituto. Além de reconquistar a vaga, o apoiador quer mostrar aos dirigentes mineiros que poderia ter sido melhor aproveitado na breve passem pelo Cruzeiro, ano passado. O zagueiro Wescley, que cumpriu suspensão, volta no lugar de Fabiano, expulso na vitória, por 2 a 1, sobre o Paysandu. Referência da equipe por ser mais experiente, o atacante Valdir, que assinalou cinco gols nas útimas sete partidas, promete bom desempenho neste jogo e quer "dar confiança para os jogadores jovens".