Vasco encara decisão contra Palmeiras no Pacaembu O Vasco não tem um caminho fácil para conquistar o título brasileiro. Serão dois clássicos estaduais nas duas últimas rodadas, contra Fluminense e Flamengo. Por isso, o time espera chegar lá já com alguma vantagem sobre o Corinthians, para quem perde a liderança do campeonato nos critérios de desempate - ambos somam 61 pontos. Para tanto, é fundamental uma vitória sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira, a partir das 21h50, no Pacaembu, em São Paulo.