Vasco encara Etti de olho no 1º lugar O Vasco enfrenta neste sábado o Etti Jundiaí, pelo Torneio Rio-São Paulo, às 16 horas, no estádio Jaime Cintra, buscando a liderança da competição. O time está em terceiro lugar, com dois pontos atrás de Botafogo e Ponte Preta, que estão empatados em primeiro. O técnico Evaristo de Macedo terá que fazer algumas mudanças na equipe por causa de contusões. Os volantes Donizete Oliveira e Jamir estão vetados para a partida. O primeiro está com dengue hemorrágica e foi internado, enquanto o segundo sofreu estiramento na panturrilha esquerda. Além desses dois desfalques, Evaristo não pode contar com o atacante Euller, contundido nos dois pés. Para o lugar dos volantes, o treinador escalará os jogadores Ricardo Bóvio e Rodrigo Souto. Donizete entra no lugar de Euller. Evaristo conta com o atacante Romário, artilheiro do Vasco na competição com cinco gols (um a menos que Dodô e Roger), e Donizete, que faz sua segunda partida na temporada. Além dos dois atacantes, o zagueiro João Carlos e o lateral-direito Leonardo, que estava com uma inflamação no olho direito, retornam à equipe. Apesar dos problemas na escalação, o Vasco possui um aproveitamento de 100% fora de casa, no Rio-São Paulo. O time ainda não venceu em São Januário, mas jogou duas partidas na casa do adversário (contra São Paulo e América) e venceu ambas.