Vasco encara jogo com São Caetano como uma decisão

Não há dúvida de que o Vasco gostaria muito de conquistar o título da Série B, mas a prioridade em São Januário é retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, seja em que posição for. Por isso, o confronto desta terça-feira com o São Caetano, a partir das 21 horas, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista, vale mais do que a manutenção da liderança.

O São Caetano está na briga por um lugar no G-4, o grupo dos quatro melhores do campeonato, que garantem o acesso. Com 37 pontos, aparece em quinto lugar. Por isso, é um adversário direto do Vasco na luta para garantir vaga na primeira divisão. Assim, a vitória nesta terça-feira mantém a liderança vascaína - hoje com 46 pontos - e ainda afasta um forte concorrente.

"Será uma partida muito importante. Estamos encarando como uma decisão, assim como eles", explicou o técnico Dorival Júnior, que ficou insatisfeito com o desempenho do time do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Paraná, na última sexta-feira, em São Januário. "Precisamos nos encontrar novamente. Temos todas as condições de voltar a jogar bem."

Para isso, Dorival Júnior conta com o retorno de seu principal jogador. O meia-atacante Carlos Alberto está recuperado de contusão e vai jogar nesta terça-feira. Para o treinador, ele é fundamental para dar equilíbrio ao jovem time vascaíno. "O Carlos chama a responsabilidade para si e os jogadores sentem uma confiança grande com ele em campo", disse.