Vasco encara o Figueirense de olho na Sul-Americana

Vasco e Figueirense se enfrentam em Florianópolis dispostos a não perder. Em posições intermediárias na classificação do Brasileiro, o empate simples livra, matematicamente, a cara das duas equipes da ameaça do rebaixamento. Com 47 pontos e em 12º lugar, o técnico Valdir Espinosa não quer correr riscos e decidiu manter a escalação do Vasco que venceu o Goiás, na semana passada, por 3 a 2. A novidade apenas pode ser o retorno de Morais. Já no Figueirense, o técnico Alexandre Gallo tem dúvidas na formação. Uma delas é quem substituirá o zagueiro Felipe Santana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem volta ao time é o ala esquerda André Santos. Com um ponto a mais que os vascaínos, o Figueirense ainda sonha com uma vaga na Copa sul-americana. Em Curitiba, o Atlético Paranaense acredita em um milagre para conseguir uma vaga na Libertadores da América, já que as chances são mínimas. Contra o Sport, o time de Ney Franco vai para cima. Os paranaenses têm 50 pontos, e ainda podem chegar entre os primeiros. O Sport, embalado pela vitória sobre o Palmeiras, ainda luta para escapar do rebaixamento. É o 13º, com 47 pontos. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro, do técnico Emerson Leão, tenta pôr fim à agonia do rebaixamento. Hoje, o time está fora da zona da degola, mas se perder pode voltar a ficar próximo dos quatro últimos. Seu rival é o Juventude, virtual rebaixado à Série B. Figueirense Wilson; Chicão, Asprilla e Edson; Ruy, Diogo, Cleiton Xavier, Thiago Gentil e André Santos; Fernandes e Otacílio Neto Técnico: Alexandre Gallo Vasco Cássio; Wagner Diniz, Jorge Luiz, Luizão e Rubens Júnior; Amaral, Thiaguinho, Leandro Bonfim e Conca; Alan Kardec e Leandro Amaral Técnico: Valdir Espinosa Árbitro: Sálvio Spinola Fagundes Filho (SP) Estádio: Orlando Scarpelli, Florianópolis, SC Horário: 16 horas TV: Premiere FC Atlético-PR Viáfara; Alex Fraga, Rogério Corrêa e Rhodolfo; Alan Bahia, Valencia, Claiton, Netinho e Michel; Marcelo Ramos e Ferreira Técnico: Ney Franco Sport Magrão; César, Gustavo, Daniel e Dutra; Éverton, Júnior Maranhão, Romerito e Anderson Aquino; Carlinhos Bala e Da Silva Técnico: Geninho Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Estádio: Arena da Baixada, Curitiba (PR) Horário: 17 horas TV: Premiere FC Atlético-MG Juninho; Coelho, Marcos, Leandro Almeida e Thiago Feltri; Xaves, Bilu, Gérson e Lúcio; Marinho e Éder Luis Técnico: Emerson Leão Juventude Michel Alves; Camazzola, Nunes, Danilo e Régis; Lauro, Marcelo Costa, Bruno e Renato; Maycon e Tiago Cavalcanti Técnico: Beto Almeida Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP) Estádio: Mineirão, Belo Horizonte (MG) Horário: 18h10 TV: Premiere FC