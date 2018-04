Vasco encerra pré-temporada e estreará com 3 reforços

RIO - O Vasco encerrou nesta sexta-feira a sua pré-temporada em Pinheiral com o último treinamento antes da estreia no Campeonato Carioca, neste sábado, às 19h30, contra o Boavista, no Estádio de São Januário. E o técnico Adilson Batista já definiu o time para a estreia com três jogadores que foram contratados para esta temporada.

O zagueiro Rodrigo e os laterais André Rocha e Marlon, que chegaram ao clube nas últimas semanas, serão titulares diante do Boavista. E as outras novidades da equipe serão o meia Fellipe Bastos e o atacante William Barbio, que retornaram ao time após defenderem outros clubes no ano passado.

Assim, o Vasco está definido por Adilson para a estreia no Campeonato Carioca com a seguinte escalação: Diogo Silva; André Rocha, Luan, Rodrigo e Marlon; Abuda, Guiñazu e Fellipe Bastos; William Barbio, Reginaldo e Edmilson.

Apesar das novidades, o Vasco ainda terá vários desfalques diante do Boavista. Adilson não contará com Martin Silva e Aranda, que ainda não tiveram seus contratos regularizados, além de Everton Costa, Juninho Pernambucano, Dakson, Pedro Ken, Diego Renan e Bernardo.