Vasco, enfim, terá suas principais estrelas Para tentar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e sair da zona de rebaixamento, o Vasco terá neste sábado, pela primeira vez atuando juntos, três de seus principais jogadores: o atacante Alex Alves e os meias Beto e Petkovic estão escalados para enfrentar o Paysandu, às 18h, em Belém. Fora do campo, o clube, que viveu uma semana tumultuada com o pedido de demissão de todo o departamento médico, também ganhou um reforço. O ex-médico da seleção brasileira, Lídio Toledo, aceitou o convite para reorganizar o setor. O técnico Geninho festejou o retorno de Beto e Alex Alves, que se recuperavam de contusões. De acordo com ele, os dois, ao lado de Petkovic, darão mais experiência à jovem equipe vascaína. A preocupação é grande no clube, principalmente por ser um confronto decisivo que reúne dois times que ocupam a zona de rebaixamento. "Sinto os jogadores do Vasco com muita vontade de vencer e isso me anima muito. Estou confiante em uma boa atuação da equipe", afirmou Geninho, que vai armar o time no 4-3-3. Poder - Na tentativa de amenizar os reflexos da crise médica no Vasco, o presidente do clube, Eurico Miranda, declarou nesta sexta-feira que quem não estiver satisfeito poderá sair. "Que crise nada... Quem quiser que vai embora. O Vasco tem gente para colocar nos lugares deles", disse. O presidente confirmou a chegada de Lídio de Toledo para o clube e ainda informou as contratações dos médicos Alexander Montenegro, ex-Olaria, e Raphael Brum, chefe de ortopedia do Hospital Carlos Chagas.