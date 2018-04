Vasco enfrenta a Universidad de Chile, às 21h50, pela Sul-Americana

RIO - O técnico interino Cristóvão Borges ainda pondera se poupa alguns titulares do Vasco para o jogo desta quarta-feira, contra a Universidad de Chile, às 21h50, em São Januário. Ele está escaldado com a lesão que tirou o atacante Eder Luís do restante da temporada. Mas o temor de sofrer um placar adverso no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana deve levá-lo a arriscar uma formação forte, com os principais jogadores do elenco vascaíno. Em desvantagem na briga pelo título brasileiro, o clube não quer simplesmente abrir mão do troféu internacional.

Qualquer que seja a formação escolhida, o certo é que o Vasco não vai apresentar o mesmo ímpeto ofensivo observado nas vitórias em casa sobre o Aurora, por 8 a 3, e sobre o Universitario, por 5 a 2, nas duas fases anteriores da Sul-Americana. Além de enfrentar equipe inferiores, havia a necessidade da busca da vitória elástica para reverter a desvantagem nos jogos de ida.

"O empenho precisa ser o mesmo. Mas não vamos nos arriscar tanto como se tivéssemos a obrigação de reverter algum resultado adverso. Precisamos ser mais organizados e ter uma tranquilidade ainda maior", antecipou o goleiro Fernando Prass, um dos líderes do elenco vascaíno. "Nós não temos de sair correndo que nem loucos, até para não dar brechas à Universidad. A gente pede paciência e espera que os torcedores estejam do nosso lado o tempo todo", pediu o lateral Fagner.

Fernando Prass e Fagner devem estar no time que encara os chilenos nesta quarta-feira. Desfalque certo é o meia Diego Souza, suspenso. Mas ainda existem dúvidas no meio-de-campo vascaíno, principalmente com o aproveitamento dos veteranos meias Juninho Pernambucano e Felipe, que podem ser poupados. Se eles não jogarem, Nilton e Fellipe Bastos entram. Enquanto isso, Bernardo e Elton formam a dupla de ataque.

Assim, o Vasco espera conseguir um bom resultado no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, para decidir a vaga com tranquilidade, na semana que vem, no Chile. Mesmo porque, o clube já encara outra decisão no domingo, quando faz o clássico com o Fluminense e precisa da vitória para manter as chances de título no Brasileirão - está apenas dois pontos atrás do líder Corinthians.