Vasco enfrenta Bangu com time misto O técnico Joel Santana pode ser obrigado a escalar um time misto para a partida contra o Bangu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, quinta-feira. O treinador está com problemas em todos os setores da equipe para poder armá-la. O principal desfalque de Joel deve ser o artilheiro Romário que, na quarta-feira, atua na seleção brasileira, contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, em São Paulo. Outra ausência pode ser o meia Juninho Paulista que também está na seleção. Além de Juninho Paulista, Jorginho e Nasa são desfalques no meio-de-campo. Ambos os jogadores se recuperam de contusão. Outros atletas contundidos são os zagueiros Géder e Alexandre Torres, atuais titulares. Odvan permanece na defesa, enquanto os volantes Henrique e Fabiano Eller esperam a escalação de Joel para saber quem atua na zaga e no meio-de-campo.