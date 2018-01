Vasco enfrenta Bangu de olho na vaga Em busca da classificação antecipada à próxima fase do Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta o Bangu, neste domingo, às 17h, em São Januário. Os vascaínos estão em segundo lugar na disputa, totalizaram 17 pontos em oito jogos, quatro atrás do Flamengo, que já está classificado. Matematicamente, uma equipe passará à semifinal se alcançar 19 pontos. Para enfrentar o Bangu, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, teve dois problemas para escalar a equipe. O zagueiro Wellington Paulo e o atacante Souza vão cumprir suspensão automática. Em seus lugares atuam Rogério Pinheiro e Cadu, respectivamente. Após ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Vasco, na vitória sobre o Olaria, na quarta-feira, o meia Marcelinho Carioca é um dos mais entusiasmados do elenco. O jogador afirmou que sua passagem pelo Japão serviu para melhorar sua vida particular, além de seu desempenho em campo. Henrique, responsável pela marcação no meio-campo, pediu aos companheiros que encarem a partida como uma decisão. Já o zagueiro Alex, lembrou que o Bangu precisa ser respeitado. "Não podemos menosprezar ninguém, ainda mais o Bangu que já esteve lá em cima no Campeonato", disse Alex. "Vamos ter que jogar com muita vontade e não podemos dar bobeira." Para enfrentar o Vasco, o Bangu tem três desfalques: o atacante Fabiano e os meias Serginho e William. Foram escalados pelo técnico Tita, Alexandre, Júlio Cesar e Rafael, respectivamente.