Vasco enfrenta Itabaiana por empate Um empate contra o Itabaiana-SE já será suficiente para o Vasco conquistar uma vaga à próxima fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h40, em São Januário. Se a equipe sergipana vencer a partida por 1 a 0, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Se vencer por mais de um gol, o Itabaiana prosseguirá na competição. O meia Marcelinho Carioca é a principal esperança de gols do Vasco. O jogador tem tido boas atuações no Campeonato Carioca e vem sendo o principal responsável pelas vitórias do time. Além disso, tem demonstrado excelente forma e não escondeu o entusiasmo pelo bom momento. "Quero muito conquistar este título da Copa do Brasil, que é uma competição importante", disse. Para este confronto, o técnico Antônio Lopes optou por fazer uma modificação tática no meio-de-campo vascaíno. O treinador escalou Rogério Correa no lugar de Henrique. No ataque vascaíno, Valdir é a principal preocupação por causa de dores lombares. Mas o médico do Vasco, Fernando Mattar, assegurou a participação do jogador na partida. No entanto, se as dores persistirem, Souza será o seu substituto.