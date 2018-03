Vasco enfrenta o Corinthians-AL e pode perder por até três gols

O Vasco vai a Maceió encarar nesta quarta-feira, 14, o Corinthians-AL pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Por ter vencido o primeiro em São Januário por 5 a 1, o time cruz maltino pode perder por até três gols de diferença que garante vaga para as semifinais. Mesmo assim, para o técnico Antônio Lopes, o time "não pode entrar em campo desatento". "O futebol sempre nos dá lições. Não é por que vencemos com folga a primeira partida que vamos achar fácil esse jogo", disse o técnico. Durante a semana, Lopes citou a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores - que perdeu no Maracanã por 3 a 0 para o América do México- como exemplo de que não existe resultado garantido antes do apito final do árbitro. Corinthians-AL Veloso; Maisena, Rodrigo, Wilson e Nill; Carlos Renato, Dú, Daniel e Fábio Neves; Reinaldo e Serginho Técnico: Gilmar Batista Vasco Tiago; Rodrigo Antônio, Luizão e Jorge Luiz; Wagner Diniz, Jonilson, Leandro Bonfim, Morais e Mádson; Leandro Amaral e Edmundo Técnico: Antônio Lopes Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA) Estádio: Estádio Nelson Feijó Horário: 15h O atacante Edmundo e o zagueiro Jorge Luiz, poupados de treinos em Maceió, estão confirmados na equipe. O técnico pode vir até a fazer algumas substituições no decorrer do jogo para poupar seus principais atletas, mas desde que a equipe esteja em vantagem ou que a ameaça de uma goleada do Corinthians seja praticamente impossível. "Eles vão partir com tudo no início, em busca da classificação. Vai ser pressão forte, mas estamos preparados para resistir e temos um contra-ataque mais veloz agora, com Leandro Amaral", disse Lopes.