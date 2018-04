Vasco enfrenta o lanterna para assumir ponta provisória Já classificado para a Copa Libertadores da América do ano que vem, o Vasco tem pouco a perder no Campeonato Brasileiro. A única meta é o título. Em segundo lugar, dois pontos atrás do Corinthians (64 a 62), não há motivos para o time ser cauteloso contra o Avaí, neste sábado, às 19 horas, em São Januário, pela 36.ª e antepenúltima rodada. A única opção é vencer o lanterna da competição, assumir a liderança provisória e torcer para os corintianos perderem pontos contra o Atlético Mineiro, no domingo.