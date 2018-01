Vasco enfrenta o Sergipe no Rio O Vasco tenta manter a boa fase e disputa nesta quarta-feira a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, contra o Sergipe, às 20h30, em São Januário. Na primeira partida, a equipe carioca empatou por 1 a 1 e precisa de uma vitória simples para obter a vaga. Se houver empate sem gol, o Vasco também passa à próxima fase, por ter feito um gol na casa do adversário. Em caso de a partida terminar 1 a 1, a vaga será decidida nos pênaltis. Empate por 2 a 2 ou de outro placar resultará na classificação do Sergipe. O lateral-esquerdo André Silva, autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Americano, pelo Rio-São Paulo, será novamente o titular da posição. O jogador está confiante e espera brilhar nessa nova passagem pelo clube. ?Na primeira passagem, não fui muito feliz. Tive muitas contusões e, por isso, poucas chances?, disse o atleta. Romário também está confirmado e espera fazer mais gols, a fim de se manter em evidência e convencer Luiz Felipe Scolari de que merece uma chance na seleção. O atacante Euller e o volante Jamir estão recuperados de contusão, mas só voltam na partida de domingo, contra o São Caetano, pelo Torneio Rio-São Paulo. Já o atacante Donizete e o lateral-esquerdo Edinho ainda devem ficar fora por cerca de dez dias. O volante Donizete Oliveira está com dengue e não tem previsão de retorno.