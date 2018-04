Vasco enfrenta São Paulo ainda sem o reforço de André

Ainda não regularizado, André terá de se contentar em ficar na torcida - na terça-feira, antes da viagem do time para São Paulo, ele já participou de sua primeira atividade com o grupo. Assim, o técnico Paulo Autuori deve repetir a escalação da vitória sobre a Portuguesa, em São Januário, com Eder Luis e Tenorio formando a dupla de ataque - o equatoriano, inclusive, marcou o único gol do jogo do último sábado.

O meia Carlos Alberto, absolvido da acusação de doping no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, também participou do treino de terça-feira, mas não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. Apesar de já ter voltado aos treinamentos, ele ainda não tem as condições ideais de jogo. Deve voltar à equipe no próximo sábado, contra o Vitória, em Salvador.

Para o Campeonato Brasileiro, chegaram ao Vasco os atacantes André e Edmilson e o meia Alisson. Este último, emprestado pelo Cruzeiro, foi titular na estreia e fez o cruzamento que, após desvio da zaga, resultou no gol de Tenorio. Mas a diretoria vascaína ainda tenta a contratação de novos jogadores para a zaga e o meio-de-campo.