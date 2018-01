Vasco entra com a vantagem Um empate por um gol assegurará o Vasco na quarta-de-final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Baraúnas, às 20h30, em São Januário, mas as seis modificações na equipe titular deixaram o técnico Joel Santana preocupado. O treinador explicou que não foi possível evitar as mudanças, motivadas por questões técnicas, disciplinares e físicas. E o técnico do Vasco só não ficou desesperado porque a vantagem no confronto é do time de São Januário. Além disso, o fato de sua equipe ter empatado a partida de ida, por 2 a 2, atuando em um campo ruim, o fez acreditar que os vascaínos vão ter um desempenho superior jogando em casa. As principais mudanças foram feitas na defesa, três. O goleiro Fabiano Borges entrou no lugar de Cássio, que perdeu a vaga por deficiência técnica, a exemplo do zagueiro Fabiano, que sai para a entrada de Adriano. Na lateral-direita, Coutinho atua improvisado porque Claudemir foi suspenso pela diretoria por 15 dias e o reserva imediato, Tiago Maciel, permanece contundido. No meio-de-campo, entra Osmar na vaga de Gomes e Allan Delon substitui Rafael, ambos contundidos. E, no ataque, a grande atração do time, o artilheiro Romário, retorna ao time após ter sido poupado, no lugar de Dominguez. "Estou procurando fazer o melhor. Algumas situações ocorreram por questões técnicas, outras disciplinares e também técnicas", disse Joel Santana. "O treinador está procurando fazer o melhor. E desejo consertar a equipe para que possa dar alegrias ao nosso torcedor."