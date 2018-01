Vasco entra com mandado contra CBF O Vasco está disposto a "melar" o Campeonato Brasileiro deste ano. O clube ingressou hoje com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e o Departamento Técnico (DT) da entidade. O objetivo aparente é fazer apenas com que o tribunal obrigue o dirigente a convocar o Conselho Técnico da CBF para discutir o regulamento e a tabela da competição. Se não for atendido, o Vasco recorreria à Justiça comum. O advogado do clube, João Carlos Ferreira, argumentou que o DT da CBF não poderia ter divulgado a tabela do Brasileiro antes da reunião do conselho. O que deixa claro a motivação política do Vasco, personalizada por seu presidente, o deputado federal Eurico Miranda (PPB-RJ), é que a tabela já havia sido elaborada e distribuída desde quando foi anunciado o calendário quadrienal do futebol brasileiro, em 26 de junho, em cerimônia que contou com a presença do ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles. Na verdade, a nova polêmica em que se envolve o Vasco visa a atacar a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão do Brasileiro e que já adiantou algumas cotas referentes à competição para outros clubes. Entre pessoas mais próximas, Eurico comenta que a emissora tenta, a todo custo, destruir sua imagem. Ele chegou a dizer publicamente que a tabela do Brasileiro foi feita por funcionários da rede. Ferreira reiterou que o estatuto da CBF determina uma prévia reunião do conselho para a decisão final quanto à forma de disputa e tabela do Brasileiro. Não soube explicar, porém, por que o Vasco demorou tanto a rejeitar a tabela - o clube usa como artifício a desculpa de que não quer enfrentar o Gama, em Brasília, na primeira rodada. O advogado admitiu somente que o Brasileiro não deve começar em 1 de agosto, como estava previsto. Isso também se deve por causa de ações que correm na Justiça comum em defesa de Remo e Náutico, clubes que não abrem mão de participar da Série A do Brasileiro. O diretor-jurídico da CBF, Carlos Eugenio Lopes, não quis falar sobre o assunto ao deixar o prédio da entidade.