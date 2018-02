Vasco envia pedido de efeito suspensivo de Romário ao STJD

O Vasco protocolou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedido de efeito suspensivo da condenação de Romário por doping - o jogador foi punido com 120 dias afastamento. Nesta terça-feira à tarde, o presidente do STJD, Rubens Approbato, disse que já sabia da iniciativa do Vasco, mas que ainda não recebera o pedido a fim de analisá-lo. "Vou ter que ver o que o clube alega para então conceder ou não o efeito suspensivo", disse. A pressa do Vasco se justifica: de acordo com parecer da procuradoria-geral do STJD, Romário não pode atuar e nem trabalhar como treinador, em dias de jogos, enquanto for mantida a pena. O veterano atleta foi confirmado como técnico do Vasco no início do mês e pretender exercer as duas atividades a partir do início do Campeonato Carioca, em 19 de janeiro. Romário foi denunciado por uso de finasterida, substância que evita queda de cabelo e pode mascarar o uso de anabolizantes, no jogo entre Vasco e Palmeiras, dia 28 de outubro, em São Januário. Em primeira instância, a justiça esportiva condenou o atleta a 120 dias de suspensão, na semana passada. Ele não compareceu ao julgamento. No pedido de efeito suspensivo, o Vasco argumenta que deve ser atendido por causa do recesso do STJD de fim de ano e pelo fato de a finasterida já constar de uma relação de substâncias que deixarão de ser proibidas a partir de janeiro pelo Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).