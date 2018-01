Vasco escapa de derrota no México O Vasco escapou de uma derrota certa para o Nuevo León, na madrugada de hoje, em mais um amistoso pelo México. Os cariocas abriram o placar com Romário, no primeiro minuto do 2.º tempo, enquanto Fernández e Olalde viraram para os "Tigres", como o clube é conhecido. Ma o lateral Gilberto empatou aos 50 minutos, salvando o clube, que ainda não sabe a data de seu próximo amistoso no país, nem o adversário.