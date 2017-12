Vasco escolhe entre Eurico e Dinamite O colégio eleitoral do Vasco da Gama, composto por 10.800 associados, pode optar nesta terça-feira pelo maior ídolo do clube de todos os tempos, o ex-jogador Roberto Dinamite, ou pelo atual presidente e dirigente famoso por suas polêmicas, Eurico Miranda. Estes sócios vão dar o primeiro passo para decidir, de 9h às 22h, em São Januário, quem comandará nos próximos três anos uma instituição repleta de dívidas e de ações trabalhistas. A disputa promete ser acirrada e emocionante. Na verdade, os associados vão eleger nesta terça-feira a chapa vencedora - cada qual é formada por 150 conselheiros. Em janeiro, esse seleto grupo de sócios - 120 conselheiros da chapa que ganhar, mais 30 da perdedora, além de 150 conselheiros natos -, vai escolher enfim o novo presidente vascaíno. De um lado, Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, de 59 anos, tenta se reeleger pela Chapa Azul e Amarelo. Do outro, na oposição, Roberto Dinamite quer implantar um novo modelo de gestão, baseado na profissionalização e na transparência. O ex-jogador é candidato das Chapas Explosão Vascaína e Branca e promete um time condizente com os tempos em que jogava e conquistava títulos para o Vasco. Eurico participa ativamente da direção do Vasco desde o início dos anos 80 e tenta se manter no poder sem se esforçar para isso. Explica-se: não apresentou nenhum caderno de proposta de gestão. Para ele, o sócio já conhece seu estilo de trabalho, além de aprovar sua administração. Já Roberto Dinamite dedicou atenção especial para sua campanha, a fim de mostrar ao adversário que sua candidatura não é "oportunista", e, sim, "responsável". A rivalidade de ambos os candidatos não é recente. Tudo começou quando Roberto Dinamite, na companhia de seu filho, foi convidado a se retirar da Tribuna de Honra do estádio São Januário. Eles assistiam à partida do Vasco contra a Ponte Preta, em 2002, pelo Campeonato Brasileiro. O ex-jogador ficou indignado e não escondeu sua decepção com o descaso da direção do clube, na época já presidido por Eurico.