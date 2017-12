Vasco esfria Romário e segura Léo Lima Depois de ter praticamente assegurado a renovação do contrato do atacante Romário, o Vasco acertou nesta sexta-feira com o meia Léo Lima. O jogador foi considerado uma das principais revelações do clube em 2001 e renovou seu contrato por cinco anos. Apesar de ainda não ter assinado o novo contrato, o Romário declarou ter regularizado sua situação com o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Na cidade mineira de Itabira, onde mantém um projeto social, o artilheiro disse que permanecerá no clube, pois todas as suas reivindicações foram atendidas.